أبي اللمع: التقدير والدعم للمشاركين في تجنيب البلد كارثة

اكد عضو تكتل "​الجمهورية​ القوي" النائب ​أدي أبي اللمع​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "كل التقدير والدعم لرجال ​الدفاع المدني​ والجيش ال​لبنان​ي والمنظمات غير الحكومية و​الشباب​ والشابات من ​المجتمع المدني​ الذين شاركوا في تجنيب البلد كارثة كبرى وعملوا بصمت واندفاع وحب للحفاظ على لبنان".

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