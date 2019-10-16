إخبار للتحقيق في كلام وهاب حول هدر المال العام في الكهرباء والنفط

تقدم ​المحامون​ حسن عادل بزي، هاني الأحمدية وجاد طعمة، بإخبار الى النائب ​العام المالي​، طالبين فيه التحقيق في كلام صادر عن الوزير السابق ​وئام وهاب​ حول هدر المال العام في قطاعي ​الكهرباء​ و​النفط​.

وجاء في متن الإخبار أن وهاب تحدث خلال حلقة متلفزة مع الإعلامي ​عماد مرمل​ في برنامج "حديث الساعة" على ​تلفزيون المنار​ عن فضيحة كبرى تتعلق بهدر المال العام منذ أكثر من 15 سنة، حيث قال وهاب إن شركة إستيراد مادة "الفيول اويل" لا وجود واقعي لها على الأراضي اللبنانية وإن خمسة زعماء لبنانيين يتقاسمون مبلغ 300 مليون ​دولار​ أميركي سنويا من صندوق أسود عائد للكهرباء يستوفي من ​الدولة​ كافة الإستيراد مضافا اليها عمولة بمقدار 40% من قيمة البضاعة المستوردة.

وطلب المحامون إجراء المقتضى القانوني اللازم والإستماع الى إفادة وهاب والإطلاع على الوثائق ذات الصلة والمعلومات التي بحوزته تمهيدا لتوقيف المتورطين ومحاكمتهم وإلزامهم برد المال العام المهدور.

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