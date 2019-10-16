حريق في ضهر ليسينة في منطقة السهلات العكارية

شب حريق كبير في بلدة ضهر ليسينة في منطقة السهلات واتى على مساحة كبيرة من اشجار السندان والزيتون واعشاب يابسة. وتعمل خمس سيارات اطفاء من مركز حلبا الاقليمي في ​الدفاع المدني​ ومركزي بزبينا و​عكار العتيقة​ على اخماد النيران وتطويقها وعدم توسعها. كما يشارك مواطنون وفرقة من ​اللواء​ الثاني في ​الجيش اللبناني​ في عملية اطفاء النيران التي لاتزال مشتعلة حتى الان.

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