بومبيو: أردوغان مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة

أكّد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "الزيارة الى ​تركيا​ قائمة الليلة وأتوقع لقاء الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​"، مشيرًا الى "أنني أتطلع للتوصل الى حل للموقف في ​سوريا​ خلال زيارة ​أنقرة​ ونعمل على عدم حصول فراغ في سوريا".

ولفت بومبيو، في حديث لـ"فوكس نيوز"، الى ان "أردوغان مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة".