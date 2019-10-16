أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "الزيارة الى تركيا قائمة الليلة وأتوقع لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مشيرًا الى "أنني أتطلع للتوصل الى حل للموقف في سوريا خلال زيارة أنقرة ونعمل على عدم حصول فراغ في سوريا".
ولفت بومبيو، في حديث لـ"فوكس نيوز"، الى ان "أردوغان مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: أردوغان مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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