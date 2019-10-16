أكّد الرئيس التركي رجب ​أردوغان​ أنه "سيلتقي نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ في ​أنقرة​ غدًا". وكانت قد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "الرئيس التركي لن يلتقي نائب الرئيس الاميركي مايك بنس ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو خلال زياتهما إلى أنقرة غدا". كما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن ليل أمس عن أن "بنس وبومبيو سيتوجهان اليوم الأربعاء إلى تركيا"، مشيرًا الى أن "بنس سيبلغ أردوغان الخميس أن العقوبات على تركيا باقية لحين التوصل لحل".

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كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يتراجع عن قراره ويؤكد لقاء نائب الرئيس الأميركي غدًا في أنقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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