مسؤول بالبيشمركة: العراق لن يحفظ أمن المناطق المتنازع عليها بمعزل عنا

أكد قائد وحدات 80 في قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق نجات علي، إن "الجيش العراقي لن يستطيع حفظ أمن المناطق المتنازع عليها دون التعاون مع البيشمركة"، معرباً عن أمله بـ"التوصل إلى اتفاق مع الجيش العراقي يفضي إلى إعادة الانتشار المشترك مرة أخرى في المناطق المتنازع عليها بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".
ولفت إلى أن "الحقائق أثبتت على أرض الواقع أن الجيش العراقي بدون بيشمركة كوردستان لا يستطيع حفظ الأمن في تلك المناطق"، مشيراً إلى أن "الأحداث أثبتت أن تنظيم داعش والتنظيمات المماثلة له لا تشكل خطرا على إقليم كردستان والمنطقة فقط، بل على العالم بأسره"، مضيفاً "نحن بحاجة إلى استمرار التنسيق المشترك مع قوات التحالف الدولي، وعلى التحالف مواصلة دعم ومساندة وتدريب قوات البيشمركة".
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