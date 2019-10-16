مقتل شرطيين وجرح 20 طفلا في انفجار قرب مركز للشرطة في أفغانستان

أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية لغمان الأفغانية أسد الله دولت زاي، " مقتل شرطيين على الأقل وإصابة نحو 20 طفلًا بجروح، في انفجار شاحنة مفخّخة قرب مركز للشرطة في شرق أفغانستان".
ولفت إلى أنّ "الإنفجار دمّر جزئيًّا مدرسة دينيّة مجاورة، وقد جُرح التلاميذ من جراء الزجاج المتطاير".
وأكدت وزارة الداخلية الحصيلة، واتهمت "حركة طالبان" بالوقوف وراء التفجير.
مع الإشارة إلى أنّ أفغانستان تنتظر حاليًّا نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الّتي أُجريت الشهر الماضي. وقد شهدت عمليّة الاقتراع هجمات محدودة تنبنّتها "طالبان".
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