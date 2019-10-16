مقتل شرطيين وجرح 20 طفلا في انفجار قرب مركز للشرطة في أفغانستان

أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية لغمان الأفغانية أسد الله دولت زاي، " مقتل شرطيين على الأقل وإصابة نحو 20 طفلًا بجروح، في انفجار شاحنة مفخّخة قرب مركز للشرطة في شرق ​أفغانستان​".

ولفت إلى أنّ "الإنفجار دمّر جزئيًّا مدرسة دينيّة مجاورة، وقد جُرح التلاميذ من جراء الزجاج المتطاير".

وأكدت وزارة الداخلية الحصيلة، واتهمت "​حركة طالبان​" بالوقوف وراء التفجير.

مع الإشارة إلى أنّ أفغانستان تنتظر حاليًّا نتائج الجولة الأولى من ​الانتخابات الرئاسية​ الّتي أُجريت الشهر الماضي. وقد شهدت عمليّة الاقتراع هجمات محدودة تنبنّتها "طالبان".