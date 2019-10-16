لاريجاني: اميركا المسبب الرئيسي للنزاع بين ايران والسعودية

ندد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ال​ايران​ي ​علي لاريجاني​ بـ"سياسات ​اميركا​ في المنطقة وعدّها السبب الرئيسي للنزاع بين ايران و​السعودية​"، مشيراً إلى أن "ايران لا تعارض ايجاد حلول للمشاكل العالقة مع السعودية بل ان الاميركيين هم من لا يسمحون ولا يمنحون الفرصة لأن مصالحهم رهن بتأجيج الخلافات حيث كانوا السبب الرئيسي للنزاع بين البلدين".

ووصف الظروف الجارية في المنطقة بـ"المتدهورة، وعلينا تحديد الضالعين بها ومن الذي صنع داعش؟ وفي هذا السياق أقرت ​هيلاري كلينتون​ بأنّ بلادها هي التي صنعت هذا التنظيم الارهابي"، معتبراً أن "اميركا السبب وراء الاضطرابات في المنطقة، "وفي الحقيقة ينتشر القلق في المنطقة حيث تعيش ​ليبيا​ المشاكل كما هو الحال في ليبيا و​سوريا​ وقد أكدنا منذ البداية على ضرورة إقامة الحوار السياسي لكن بعض البلدان واجهت هذا السبيل بالرفض".