ندد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني بـ"سياسات اميركا في المنطقة وعدّها السبب الرئيسي للنزاع بين ايران والسعودية"، مشيراً إلى أن "ايران لا تعارض ايجاد حلول للمشاكل العالقة مع السعودية بل ان الاميركيين هم من لا يسمحون ولا يمنحون الفرصة لأن مصالحهم رهن بتأجيج الخلافات حيث كانوا السبب الرئيسي للنزاع بين البلدين".
ووصف الظروف الجارية في المنطقة بـ"المتدهورة، وعلينا تحديد الضالعين بها ومن الذي صنع داعش؟ وفي هذا السياق أقرت هيلاري كلينتون بأنّ بلادها هي التي صنعت هذا التنظيم الارهابي"، معتبراً أن "اميركا السبب وراء الاضطرابات في المنطقة، "وفي الحقيقة ينتشر القلق في المنطقة حيث تعيش ليبيا المشاكل كما هو الحال في ليبيا وسوريا وقد أكدنا منذ البداية على ضرورة إقامة الحوار السياسي لكن بعض البلدان واجهت هذا السبيل بالرفض".
كانت هذه تفاصيل خبر لاريجاني: اميركا المسبب الرئيسي للنزاع بين ايران والسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.