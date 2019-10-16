شكرا لقرائتكم خبر عن جهود سكان الأسمرات لتجميل المبانى تجذب نواب الإسكان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة ”الخليج 365” تفقد نواب لجنة الإسكان لمنور أحد العمارات بحي الأسمرات الذى يتمتع بالمظهر الحضاري وحرص سكان العمارة علي تجميله. جاء ذلك أثناء تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، منذ قليل، منطقة حي الأسمرات "تحيا مصر"، للوقوف على ما تم إنجازه للمواطنين الذين كانوا يسكنون العشوائيات. Advertisements

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