شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" لوفد كازاخستانى: الرئيس يولى اهتماما بقضايا المرأه والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب، أن مصر على رأسها قيادة حكيمة ورشيدة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى دائما ما يرعى حوار الأديان والثقافات، واللجنة توليها أيضا إهتمام كبير وتعمل على تنميتها.

جاء ذلك خلال استقبال لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الأربعاء، وفدا من دولة كازاخستان، والتى حضرها من الجانب المصرى النائب أسامة الأزهرى، وكيل اللجنة ومستشار رئيس الجمهورية، والنائب شكرى الجندى.

وأضاف العبد، موجها حديثة إلى الوفد الكازاخستانى : " إننا على يقين إنكم لستم أقل من مصر فى إهتمامها بالحوار بين الثقافات والأديان"، مؤكدًا الاستعداد الكامل للتعاون بما يحقق مصلحة البلدين، لاسيما والعلاقات الوطيدة بين القيادتين والشعبين، التى نسعى إلى توطيدها أيضا.

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ولفت العبد، فى حديثة إلى أن الرئيس السيسى أيضا يولى اهتماما واسعًا بقضايا المرأة ودورها فى المجتمع، بالإضافة إلى ملفى الشباب والطفولة جنبًا إلى جنب قضايا مكافحة الارهاب ومكافحة الافكار المتطرفة وتجديد الخطاب الدينى، لافتا إلى أن مصر تحارب التطرف سواء كان بالفكر أو القول أو الفعل وتهتم بقضايا الإنسان لاننا نؤمن أن الاهتمام بالبشر قبل بناء الحجر.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، إلى الإهتمام أيضا بملف مواقع التواصل الاجتماعى واثرة السلبى على المجتمع.

وفى السياق ذاته، أكد العبد على عمق العلاقات التاريخية بين كل من مصر وكازاخستان فى كافة المجالات والتى تجلت اسمى معانيها فى انشاء جامعة نور مبارك، مشددًا على استعداد مصر للتعاون والتنسيق ودعم كازاخستان فى كل ما يتم الاتفاق علية لاسيما وأن القضايا بين البلدين مشتركة.