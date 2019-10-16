شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كازاخستان بمصر يعلن زيارة وفد برلمانى رفيع المستوى لمصر العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير أرمان إساغالييف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، وفدًا برلمانيا رفيع المستوى برئاسة رئيس البرلمان الكازاخستانى سيزور البرلمان المصرى العام القادم.

جاء ذلك خلال استقبال لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الأربعاء، وفدا من دولة كازاخستان، والتى حضرها من الجانب المصرى النائب أسامة الأزهرى، وكيل اللجنة ومستشار رئيس الجمهورية، والنائب شكرى الجندى.

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وأشاد إساغاليف، بالعلاقات البرلمانية المتميزية بين كل من البرلمان المصرى ونظيره الكازخستانى، لاسيما وأن هناك جمعية صداقة برلمانية (مصرية – كازاخستانية) تدعم التعاون البرلمانى بين كلًا من البلدين.

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة العبد، أن البرلمان المصرى شرفه برئاسة جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكازاخستانية، وأنها ستقوم بأعمالها من أجل رفعة ودعم العلاقات بين البلدين.

وقال العبد، فى كلمته، إنه سيتم تشكيل الجمعية فى أقرب فرصة وسيتم دعوة السفير للتعرف على اعضاء الجمعية من البرلمان المصري.