شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن عن تنظيم رحلة مجانية لأبناء أعضائها الى ملتقى الأديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين برئاسة حسين الزناتى، بالاتفاق مع المركز القومى لثقافة الطفل عن تنظيم رحلة مجانية لزيارة 25 طفل حتى سن الـ16 عاما من أبناء الصحفيين إلى ملتقى الأديان وذلك يوم السبت المقبل 19 أكتوبر الجاري.

وقالت لجنة النشاط فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الرحلة يعقبها ورش فى الرسم والأشغال اليدوية، لافتة إلى أن التجمع فى تمام الساعة التاسعة ونصف صباحًا أمام مبنى نقابة الصحفيين.