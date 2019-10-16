شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إسكان البرلمان" لأهالى تل العقارب: «الرئيس السيسى همه كله المواطن» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعدد من الأهالى بمنطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقا)، خلال الجولة التى نظمتها اللجنة لمنطقتى تل العقارب والإسمرات، لسماع طلباتهم والعمل على حلها بالتعاون مع الحكومة.

وقال رئيس لجنة الاسكان للأهالى: "الدولة بكل مؤسساتها مسخرة لخدمة المواطنين، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة، وهى توفير احتياجات المواطن والعمل على تقديم جميع الخدمات وعلى رأسها توفير سكن مناسب والقضاء على العشوائيات بكل صورها".

Advertisements

واضاف النائب عماد سعد حمودة، خلال لقاءه بالمواطنين، أنه طبقا للخطة التى وضعتها الدولة، سيتم القضاء على العشوائيات بشكل نهائي خلال المرحلة القادمة، وسيعلن الرئيس السيسي مصر بلد خالية من العشوائيات.

وفيما يخص مشروعات المياة والصرف الصحي، أكد رئيس لجنة الاسكان، أن خطة الحكومة هي تنفيذ أكبر عدد من المشروعات خلال عام 2019 داخل القرى على مستوى محافظة الجمهورية.

وفى نهاية اللقاء، وجه النائب عماد سعد رئيس لجنة الاسكان، رسالة للمواطنين قائلا: «اطمنوا انتوا فى ايد أمينة.. الرئيس السيسي همه كله المواطن البسيط .. الراجل ده موجود علشانكم.. وكلنا فى خدمتكم».