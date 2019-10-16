وفد "إسكان البرلمان" يزور الأسمرات ويتفقد الوحدات والملاعب وقصر الثقافة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، منذ قليل، منطقة حى الأسمرات "تحيا مصر"، للوقوف على ما تم إنجازه للمواطنين الذين كانوا يسكنون العشوائيات، وتفقدت اللجنة خلال الزيارة العديد من المنشآت والخدمات بحى الأسمرات.

وشهدت الجولة البرلمانية، تفقد مجمع التدريب المهنى والتكنولوجى بحى الأسمرات الخاص بصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، ومصنوعات الحرف اليدوية والتراث المصرى، وقصر ثقافة مدينة تحيا مصر، ومركز الشباب والملاعب، والحضانة، ومصنع طيبة للسبح، وتفقد بعض الوحدات السكنية، وسط التفاف المواطنين الذين رحبوا بالوفد البرلمانى، كما تفقوا بعض الأعمال الجارى تنفيذها.

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وشهدت جولة لجنة الإسكان بالبرلمان فى ملاعب مركز الشباب، تفاعل وحماس من عشرات الأطفال المتواجدين، والذين هتفوا مرددين "تحيا مصر".

وأشاد الوفد البرلمانى بإنجاز الدولة حى الأسمرات وإنقاذ الأسر من خطر العشوائيات، وبحرص الدولة على توفير حياة كريمة وآدمية لهؤلاء المواطنين ونقلهم فى وحدات سكنية مجهزة أفضل تجهيز، وتوفير كل الخدمات والمرافق ومدارس وملاعب وغيرها.

وضم وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، ويسرى المغازى، وكيل اللجنة، وخالد عبد العزيز فهمى، والنائبين محمد شعبان، وعادل بدوى، وإسماعيل نصر الدين، ومحمد العقاد، ومحمد ماهر حامد.