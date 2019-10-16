شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسكان بالبرلمان خلال زيارة تل العقارب: إنجاز كبير والدولة وفرت حياة آدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، بالجهود التي تبذلها الدولة في ملف تطوير العشوائيات، وذلك خلال زيارة اللجنة لمتطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقا).

وقال النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما رأته اللجنة من تحويل منطقة تل العقارب العشوائية إلي منطقة سكنية متكاملة ومتطورة ومتوفر فيها الخدمات والمرافق، نقلة كبيرة وطفرة حقيقية، واللجنة توجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى علي اهتمامه الكبير بملف تطوير العشوائيات لتوفير حياة كريمة وآدمية للمواطنين في هذه المناطق.

وأشار حمودة، إلي أن لجنة الإسكان وضعت خطة للزيارات الميدانية، وفضلت أن تستهل الزيارات بمنطقة الروضة (تل العقارب سابقا)، متابعا: "الدولة تحرص علي تقديم خدمات للمواطن، وشايفين كمبوند داخل السيدة زينب، وإنشاءات مبنية علي أحدث طراز، وتفقدنا الوحدات السكنية المجهزة بشكل يليق بالمواطن، وسكن آدمي، وأهم مكسب هو ضبط السلوك العام للمواطن".

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: "نوجه شكرنا للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي الجهود التي تقوم بها الدولة في ملف تطوير العشوائيات، فالدولة تسير بالتوازي في إقامة المشروعات القومية الكبري، وفي الوقت ذاته تحرص علي خدمة المواطن وتوفير احتياجاته والحياة الكريمة له".

من جانبه، قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان: "طفرة كبيرة تحدث في ملف تطوير العشوائيات، هي دي مصر الحديثة، وسلوك حضاري، وما يحدث في منطقة تل العقارب والاسمرات وغيرها من المناطق إنجاز حقيقي، فنري المناطق العشوائية تحولت إلى صرح جديد يرفع من سلوكيات وثقافة مجتمع، وهذا النموذج المفروض يعمم علي مستوي مصر كلها".

ووجه المغازي، التحية والشكر لرئيس الجمهورية ، علي الجهود الكبيرة لتحقيق تطورات علي المستويات المجتمعية والحضارية، وكلنا برلمان وحكومة نتعاون وننسق لنؤدي خدمة حقيقية للمجتمع ".

بدوره، قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك طفرة كبيرة في ملف تطوير العشوائيات وجهود وإنجازات حققتها الدولة في هذا الملف لم تتحقق من قبل في أي دولة أخري، فهناك أكثر من 204 ألف وحدة سكنية، تنفذها الدولة لأجل سكان العشوائيات ليعيشوا في سكن آدمى، مشروع ضخم جدا".

وأشار فهمي، إلي دعم البرلمان لصندوق تطوير العشوائيات، قائلا: "الصندوق موجود من 2008، لكن كان غير مفعل، وفي 2017 مجلس النواب وافق علي ميزانية مليار جنيه للصندوق، وهناك جهود كبيرة تتم، الصندوق قام بدوره، وكذلك صندوق تحيا مصر، ونقول للقيادة السياسية شكرا حققت حلمنا".

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وضم وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، ويسري المغازي، وكيل اللجنة،وخالد عبد العزيز فهمي، والنائبين محمد شعبان، وعادل بدوي، وإسماعيل نصر الدين، ومحمد العقاد، ومحمد ماهر حامد.