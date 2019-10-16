شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كازاخستان بالقاهرة يشيد بدور مصر فى محاربة الإرهاب والتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد السفير أرمان إساغالييف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، بالدور الكبير الذى تلعبه مصر فى محاربة الارهاب والافكار المتطرفة، واصفًا القاهرة بأنها بلد الأمن والأمان ومركز الحضارة والازدهار فى المنطقة بل ومنارة العلم والفكر فى العالميين العربى والإسلامي.

جاء ذلك خلال استقبال لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الأربعاء، وفدا من دولة كازاخستان، والتى حضرها من الجانب المصرى النائب أسامة الأزهرى، وكيل اللجنة ومستشار رئيس الجمهورية، والنائب شكرى الجندى.

واضاف إساغالييف، أنه بالرغم من الجهد الكبير الذى تقوم به فى محاربة الإرهاب، إلا أنها فى ذات الوقت قاطرة للعالم العربى والاسلامي.

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ولفت السفير الكازاخستانى، إلى أن مصر من اوائل الدول التى دعمت كازاخستان وشاركت بفعالية كبيرة فى المؤتمرات المتتالية لزعماء الاديان من أجل مناقشة ملفات حوار الحضارات والأديان، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية كانت دائمة متواجدة فى تلك المؤتمرات عبر وزير الاوقاف ومن خلال مفتى الديار المصرية، بالإضافة إلى الازهر الشريف برئاسة فضيلة شيخ الازهر والذى كان دائما داعما لهذا المؤتمر.

واشاد إساغالييف، بدور مصر فى مكافحة الافكار المتطرفة والردكالية والارهاب بالإضافة إلى دورها فى حوار الحضارات والاديان، مشيرًا إلى زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، العاصمة المصرية القاهرة منذ عامين كانت خير دليل لما تجسده مصر من حوار بين الحضارات والاديان.

وأشار إساغالييف، إلى أن مصر هى الشريك الاستراتيجى لدولة كازاخستان، وان العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين والقيادتين أمر حتمى وضرورى وأن التعاون تجلى فى إقامة معلم للعلم والمنارة فى كازاخستان، وهى جامعة نور مبارك.

وشدد إساغالييف، على ضرورة مواجهة الأفكار المتطرفة وكافة الأفكار التى تروج لصدام الحضارات وتحمل راية التكفير وتجعل الناس يحملون السلاح بعضهم على بعض ولذلك سوف نتعاون سويًا لمواجهة تلك الأفكار والتطرف والإرهاب.