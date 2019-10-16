إيران تتهم إسرائيل والسعودية وأميركا بالهجوم على الناقلة "سابيتي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسن بيكي، اليوم الأربعاء، إن الكاميرات المثبتة على ناقلة النفط "سابيتي" تظهر أن الهجوم قد نفذ من قبل إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن بيكي قوله إنه بالإشارة إلى الوثائق والأدلة المتاحة فيما يخص استهداف ناقلة النفط الإيرانية، فإن "الفيديو الذي صورته الكاميرات المثبتة على الناقلة يظهر أن هذا الهجوم نفذته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والسعودية".

وأضاف أن "هذا المثلث المشؤوم أراد من خلال هذه العملية أن يعاقب إيران".

وبحسب بيكي فإن "الرياض وواشنطن حاولتا إلقاء التهمة لزمرة داعش والطالبان في التورط بهذه العملية، إنما الوثائق تدل على أن داعش وغيرها من الزمر الإرهابية غير قادرة على التحشيد والتمهيد لتنفيذ عملية بهذا الحجم، إذ ان هذه الجماعات غير متواجدة في البحر الأحمر".

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وأضاف أن هناك الكثير من الأدلة والوثائق تشير إلى ضلوع هذه الدول في العملية، وسوف يتم تقديمها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والدول المتورطة سوف تدفع الثمن.

وقال أيضا إن الوثائق والأدلة لدى إيران جاهزة، وسوف تقدم قريبا للأمم المتحدة، حيث أن الإجراءات الأمنية والتخصصية لدراسة الهجوم على ناقلة النفط "سابيتي" تمت على يد الخبراء في المجلس الأعلى للأمن القومي والمؤسسات الأمنية، وتم تقديمها إلى وزارة الخارجية، كي تعرض على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.