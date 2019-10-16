تقارير: نيمار سيكون جاهزا لمواجهة ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطرقت تقارير صحفية، إلى إمكانية لحاق نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، لمواجهة ريال مدريد الإسباني ضمن المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض نيمار لإصابة مؤخرًا مع منتخب السامبا، وأعلن ناديه أنه سيغيب لمدة 4 أسابيع، وسيتحدد موعد عودته للمباريات وفقًا لتطور حالته.

لكن برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، قال اليوم الأربعاء إن نيمار سيكون لائقًا للمشاركة في المباريات، خلال 3 أسابيع فقط.

وأضاف أن الدولي البرازيلي سيعود للعب مع سان جيرمان، قبل موقعة ريال مدريد، المقررة يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وكان الفريق الملكي قد تعرض لهزيمة قاسية (3-0)، على ملعب سان جيرمان، في الجولة الأولى للبطولة.