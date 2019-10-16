برشلونة وريال مدريد يرفضان نقل مباراة الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن رابطة الدوري الإسباني تدرس إمكانية نقل مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة المقررة يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، من ملعب "كامب نو" إلى "سانتياغو برنابيو".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن الرابطة تريد نقل المباراة إلى ملعب الميرينغي، على أن يقام لقاء الدور الثاني في "كامب نو"، في ظل الاحتجاجات السياسية التي تشهدها حاليا مدينة برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع إقامة المباراة في تمام الواحدة ظهرا، سيتوجب على ريال مدريد السفر في اليوم السابق لها، والمبيت في العاصمة الكاتالونية، وهو ما سيصعب المهمة على الأمن.

وأكدت أن قطبي الليغا يرفضان نقل المباراة إلى البرنابيو، رغم الأحداث الجارية، حيث كان هذا الطلب مفاجئا لجميع الأطراف، ومنها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

Advertisements

وتابعت "ماركا": "أمام برشلونة وريال مدريد حتى الاثنين المقبل، لتقديم الدوافع المناسبة للرفض، رغم أن القرار ليس بأيدي الناديين، ومن الممكن تغيير الملعب حتى لو رفضا".

ويرى ريال مدريد أنه إذا كانت هناك مشاكل أمنية، فيتوجب تأجيل المباراة، وليس نقلها، حيث أبدى تمسكه بالجدول المحدد للمسابقة.

يُذكر أن مظاهرات برشلونة تؤثر كذلك على البلوغرانا، الذي لا زال يدرس طريقة المغادرة إلى إيبار، لخوض مواجهة الجولة التاسعة السبت المقبل، وقد ينتهي به الأمر للسفر عبر الحافلة بدلا من الطائرة.