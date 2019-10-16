نبض_ الشبكة: ترامب يسخر من "ملك" عربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تفاخر الرئيس الأميركي مجددا، السبت الماضي، بقرار نقل السفار الأميركية إلى القدس المحتلة اعترافا بالسيادة الإسرائيلية عليها العام الماضي، مستخدما لهجة تهكمية أثناء حديثه عن ملك عربي لم يذكر اسمه.

وذكر ترامب كيف حذّره "كثيرون" من الإقدام على هذه الخطوة لما ستجلبه من تبعات، واحتجاجات واسعة، على مستوى عالمي، متفاخرا بأن ذلك لم يثنه عن الاعتراف باحتلال القدس.

وخلال كلمته أشار ترامب إلى أنن تجاهل "اتصالات" حكام عرب، إلى حين إصدار القرار رسميا، وإلى أنه لم يجد ردود فعل غاضبة تجاه الخطوة.

وفي هذا السياق ذكر أنه اتصل بـ"ملك" لم يُسمه، بعد عدّة أيام من نقل السفارة، مقلدا صوت الحاكم العربي بلهجة ساخرة، حيث قال إن الأخير، تحدث أخبره بلهجة "ضعيفة" رفضه خطوة واشنطن بشأن القدس المحتلة، ليجيبه الرئيس الأميركي: "أتمنى لو كنت تحدثت معك سابقا. أنا آسف"، وسط ضحك الجمهور.

واعتبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أن ترامب تهكم من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في كلمته، مشيرا إلى أنه لا وزن لاعتراضه على القرار.

وكتب محمد علي الديلمي: "بالفيديو: ترامب يسخر ويستهزئ من الملك سلمان بن سعود والجمهور يضحك بشدة! السفيه ترامب يمسح بكرامة ملك السعودية الأرض".

وكتبت هبة محمود: "مجددا يسخر ترامب من الملك السعودي ويقلد تلعثمه في الكلام.. وأمام أنصاره تحدث ترامب عن رفضه الرد لأسبوعين على اتصالات من عدة زعماء حاولوا الضغط بشأن قرار اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل..

وأكمل ساخراً: انتظرت تظاهرات او ما شابه وعندما لم يحدث شيء عاودت الاتصال بالملك..".

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وقال د. حيدر اللواتي: "في المقطع المتداول عن ترامب وهو يسخر من حكام العرب، أغلب الناس أهملوا ما قال حول قراره بنقل سفارة أميركا إلى القدس، هذا مختصر قوله:

كانوا يقولون إن العالم سينتهي لو أخذنا القرار

سألت: هل يتظاهر العرب؟

كان الجواب: لا

فاستغربت!".

وقال جابر الصعيدي: "ترامب يسخر من طريقة كلام الملك سلمان أمام جمهوره. ويذكر أنه لم يرد على هاتفه إلا بعد إعلانه أن القدس عاصمة لإسرائيل..وبعد ذلك اتصل بالملك سلمان...

أين وصل الذل والهوان لهؤلاء ظلمة الشعوب. والآخرة أخزى وأمر..".

وتساءل تركي الشلهوب: " مجددًا.. #ترامب يسخر من الملك #سلمان ويهينه أمام أنصاره !!!

هل يمكن للحكومة وذبابها أن ترد عليه؟!".