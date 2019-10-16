الاحتلال يعتقل خطيب الأقصى واقتحامات المستوطنين تتواصل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خطيب المسجد الأقصى، إسماعيل نواهضة، إضافة إلى اعتقال 3 نساء، بينما تتواصل اقتحامات المستوطنين للحرم المقدسي.

ونقلت وكالة "وفا" عن محامي الدفاع عنه قوله إن قوات الاحتلال اعتقلته أثناء توجهه إلى مدينة القدس عبر حاجز قلنديا العسكري، واقتادته إلى قسم التحقيق المعروف "غرف رقم "4 في مركز للتحقيق والتوقيف في المسكوبية في القدس المحتلة.

وأضاف المحامي أن التحقيق مع خطيب الأقصى يأتي بذريعة "التحريض ضد الاحتلال في خطب الجمعة".

وعلم أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا كلا من هنادي الحلواني وعايدة الصيداوي ومدلين عيسى من باب السلسلة.

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إلى ذلك، تواصلت اقتحامات المستوطنين للحرم المقدسي، حيث اقتحم الحرم بعد ظهر اليوم 295 مستوطنا، بعد أن اقتحمه، صباح اليوم، 611 مستوطنا، ليصل المجموعة إلى 906 مستوطنين.

وكان وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، قد اقتحم الحرم المقدسي صباح اليوم، بمعية مجموعات من المستوطنين، وتحت حراسة جنود الاحتلال.

ويأتي اعتقال خطيب الأقصى بعد يومين من اعتقال محافظ القدس، عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في القدس، شادي مطور، علما أنه تم الإفراج عنهما في مساء اليوم ذاته.