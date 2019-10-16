بلدية أم الفحم تدعو للاعتراض على الخارطة تمام 6 تعديل 9

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت بلدية أم الفحم المواطنين، والذين لهم أراضٍ مسجلة أرقامها كا يظهر في إعلان مرفق وخاص بإيداع الخارطة اللوائية تمام 6 تعديل 9، أن يقوموا بفحص وضعية أراضيهم في الأحواض والقسائم المسجلة فيه، وذلك عبر الحضور إلى قسم الهندسة في مبنى البلدية أو لدى مكاتب لجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة، بهدف تفادي أي ضرر ممكن أن يمس بهذه الأراضي وتحويلها لأهداف أخرى.

الإعلان الرسمي للجنة التنظيم والبناء اللوائية

يذكر أن اللجنة الفرعية للمواضيع التنظيمية الأساسية في مجلس التنظيم والبناء القطري كانت قد أودعت الخارطة اللوائية تمام 6 تعديل 9 لمنطقة أم الفحم، في لجنة التنظيم والبناء اللوائية بحيفا، بهدف تقديم الاعتراضات عليها خلال 60 يوما منذ تاريخ الإيداع وهو 27.9.2019.

ويشمل التعديل المقترح في الخارطة توسيع منطقة التطوير البلدي لمدينة أم الفحم وتحديد مساحات مفتوحة في محيطها كمساحة مفتوحة خاصة، والإشارة إلى ممرات بيئية حسب استمرارية الأراضي المفتوحة، وتقترح الخارطة أيضا تحويل الأراضي المجاورة لشارع ميعامي إلى مناطق خضراء.

وأكدت بلدية أم الفحم من جهتها أنها ستستمر في جهودها لتغيير هذا المخطط لمصلحة أم الفحم والاعتراض عليه.