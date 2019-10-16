شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. العميد خالد النسي يبدي رأيه في نتائج إتفاق جدة والان مع التفاصيل

أبدى الكاتب والمحلل العسكري الجنوبي، العميد خالد النسي، على نتائج إتفاق جدة المزمع توقيعه بين المجلس الإنتقالي الجنوبي، والحكومة الشرعية في العاصمة السعودية الرياض .

وقال النسي في تغريدة له بتويتر، "كثر القيل والقال حول حوار جدة والاكيد ان نتائجه ستكون لأصحاب الارض لاصحاب الحق لأصحاب القيم والمبادئ للجنوبيين لانهم لا يطالبون سوى بحقوقهم التي انتزعوها في الاصل بتضحية كبيرة ولن يفرطوا فيها"

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وأضاف "نقول لأصحاب القلوب المرجفة لا يرهبونكم فأنتم اصحاب الحق اثبتوا وستنتصرون ان شاء الله" .

ويتوقع أن يتم التوقيع على إتفاق جدة خلال الايام القادمة في العاصمة السعودية الرياض .