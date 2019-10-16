شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات طلابية في إيران ضد روحاني.. صور والان مع التفاصيل

تظاهر مجموعة من نشطاء اتحاد الطلاب الإيرانيين في جامعة طهران يوم الأربعاء، ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني عندما كان يلقي كلمة هناك.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، إحتج المتظاهرون على أحكام السجن الصادرة ضد عشرات الطلاب المعتقلين بتهمة المشاركة في الاحتجاجات الشعبية العام الماضي، وكذلك زيادة الرسوم الجامعية والقوانين التمييزية، حسب رأيهم.

كما ذكّر الطلاب المتظاهرون روحاني بتعهداته بإعادة الطلاب المفصولين من الجامعة بسبب أنشطتهم السياسية والقضاء على "البيئة الأمنية" في الجامعات خلال حملاته الانتخابية.

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من ناحية أخرى، احتج طلاب ينتمون لميليشيات الباسيج، حيث غادروا القاعة بينما كان روحاني يلقي كلمته، محتجين على اختيار طالب يمثل اتحاد الطلبة لنقل مطالب الطلاب إلى الرئيس الإيراني.

هذا بينما لم يتطرق روحاني في كلمته إلى قضية الطلاب المعتقلين أو المفصولين لأسباب سياسية أو مشاكل الطلاب الأخرى.

وقال الرئيس الإيراني إنه كان هناك جدل على مدى السنوات الخمس الماضية حول ما إذا كانت استراتيجية النظام هي التعامل مع العالم أو مواجهته.

ودعا روحاني إلى الانفتاح على العالم لمصلحة البلاد خلافا لما يروج له منافسوه المحافظون، مستشهدا بالعقوبات والعزلة الدولية ضد بلاده قائلا: "يمكننا العيش دون التعامل مع العالم، لكن لا يمكننا أن نتطور".