شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قيادي حوثي وقع في قضبة الجيش بحجة بكشف تفاصيل خطيرة والان مع التفاصيل

أكد مشرف حوثي وقع في قبضة الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة مطلع الأسبوع الجاري، تهجير حوثي لسكان القرى وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وأوضح الأسير أوضح أن عمليات تهجير قسري للمواطنين من منازلهم وقراهم تقوم بها المليشيات الحوثية و تحويلها إلى مواقع لاستقبال المقاتلين، يشنون منها هجماتهم، وتحويل القرى إلى مركز عمليات.

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وتمكنت قوات الجيش الوطني اليومين الماضيين من كسر هجوم حوثي هو الأعنف تكبدت فيها المليشيا خسائر كبيرة.

ودفعت المليشيا بتعزيزات عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على مواقع في ثلاث مديريات بصعدة إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل.