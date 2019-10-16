2019-10-16 | 14:27
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وترى الليجا أن من الصعب إقامة المباراة في ملعب "كامب نو" في الفترة الحالية، لدواع أمنية وخوفًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.
ولكن بحسب برنامج "شيرينجيتو" الإسباني الشهير، رد ريال مدريد على اقتراح رابطة الأندية ورفض نقل المباراة لملعبه يوم 26 تشرين الأول الجاري، في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد.
وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن "القرار النهائي في يد لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم".
وتواصلت الصحيفة مع مصدر من داخل نادي ريال مدريد والذي أكد على أنه "من الصعب الموافقة على تغيير مكان المباراة، لوجود إصلاحات طفيفة في ملعب سانتياجو برنابيو خلال أيام الكلاسيكو المقامة في كامب نو".
وأكد المصدر أن "تغيير مكان المباراة قد يسبب أضرارًا بالغة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني ويضر أطرافًا أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مظاهرات كتالونيا.. الليجا تتجه لإقامة الكلاسيكو في البرنابيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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