اصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، الاربعاء، تنويها بشأن خدمات الانترنت على الهاتف النقال3G .
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ننوه جميع مشتركي خدمات اتصالات الانترنت على الهاتف النقال 3G انه تم توجيه كافة مشغلي خدمات الاتصالات (زين العراق، و اسيا سيل، و كورك تيلكوم) بتعويض المشتركين ضمن خدمات 3G لفترة انقطاع الانترنت، وايقاف التفعيل الجديد او السماح للمشتركين باعادة التفعيل، وايقاف التفعيل التلقائي لخدمات تناقل البيانات وعدم استقطاع اي مبالغ مالية من المشتركين لهذه الخدمات بسبب انقطاع خدمة الانترنت من المصدر".
واضافت ان "اجراءاتها واجبة التنفيذ من قبل شركات الهاتف النقال فيما يخص تعويض المشتركين عن فترة انقطاع الخدمة وذلك من خلال التنسيق المشترك مع الهيئة ومجهزي خدمات الانترنت".
يذكر ان خدمة الأنترنت على شريحة الموبايل 3G عادت في العراق بعد انقطاعها منذ الثاني من تشرين الاول الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الاعلام والاتصالات تصدر تنويها بشأن خدمات الانترنت على الهاتف النقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.