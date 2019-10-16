5 أطعمة تمنع جسمك من الجفاف... اكثروا منها

5 أطعمة تحتوي على الكثير من الماء وتساعد على ترطيب الجسم هي:

- البطيخ: من أكثر الأطعمة الغنية بالماء والمحملة بالألياف والمواد المغذية الهامة الأخرى مثل فيتامين C وفيتامين A والمغنيسيوم والبوتاسيوم، كما أن البطيخ غني بالليكوبين المضاد للأكسدة، مما قد يمنعك من خطر الإصابة- الخيار: خصائص التبريد الطبيعية للخيار يمكن أن تحمي من الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، فهو يحتوي على عدد صغير من العناصر الغذائية، مثل فيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

- الطماطم: غنية للغاية بالمواد المغذية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ترطب الجسم وتحمي من العديد من الأمراض.

- البرتقال: غني بفيتامين C والبوتاسيوم، مما يعزز وظائف المناعة وصحة القلب، هذه الوجبة الخفيفة غنية أيضا بمضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض، والتي قد تمنع تلف الخلايا عن طريق تقليل الالتهاب.



- الفراولة: يبلغ حوالى 91% من وزن الفراولة من الماء، ويساعد تضمين هذه الفاكهة في النظام الغذائي على الحفاظ على الحاجة اليومية من الماء، وعلاوة على ذلك، فهي غنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض والفيتامينات والمعادن.