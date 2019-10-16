المركزي يبلغ المصارف: سويسرا جددت ورقة نقدية فئة 100 فرنك

أبلغ البنك المركزي العراقي، الاربعاء، المصارف كافة بأن سويسرا جددت عملتها النقدية لفئة 100 فرنك. وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "البنك الوطني السويسري اعلمنا بانه قام بتجديد روقة النقدية فئة 100 فرنك"، مبينا ان "هذه الفئة هي السادسة من السلسلة التاسعة للعملات الوطنية السويسرية". Advertisements واضاف البنك ان "الورقة النقدية القديمة من ذات الفئة والفئات الاخرى من السلسلة الثامنة باقية للتداول وذات قوة وابراء وعرض قانوني". وطالب البنك كافة المصارف الخاصة بـ"إبلاغ منسوبيهم من الذين يعملون في مجال النقد الأجنبي بالاصدار الجديد للبنك الوطني السويسري".



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