ترحيل شقيق الرئيس الإيراني إلى سجن شهير

أودع شقيق الرئيس الإيراني حسين فريدون اليوم الأربعاء سجن "إيفين" ذائع الصيت شمال العاصمة طهران، بعد إدانته بقضية فساد مالي والحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع النفاذ.
وأوقف حسين فريدون وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، في يوليو عام 2017، بعد أن ذكر اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه متهم بارتكاب "جرائم مالية".
ولا يتشارك الشقيقان اسم العائلة ذاته، منذ أن غير الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان شابا.
يذكر أن سجن "إيفين" يشتهر باحتجازه للسجناء السياسيين، حيث توجد فيه مجموعة من سجناء الرأي قبل وبعد الثورة الإيرانية عام 1979، كما يطلق عليه اسم "جامعة إيفين" نظرا لوجود عدد كبير من المثقفين فيه.
ولا يتشارك الشقيقان اسم العائلة ذاته، منذ أن غير الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان شابا.
يذكر أن سجن "إيفين" يشتهر باحتجازه للسجناء السياسيين، حيث توجد فيه مجموعة من سجناء الرأي قبل وبعد الثورة الإيرانية عام 1979، كما يطلق عليه اسم "جامعة إيفين" نظرا لوجود عدد كبير من المثقفين فيه.
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