أوامر باعتقال 186 تركيًّا انتقدوا العدوان على سوريا

اعتقلت السلطات التركية الأربعاء 24 شخصا من بين 186 صدرت بحقهم مذكرة اعتقال؛ لانتقادهم العدوان العسكري الذي تشنه أنقرة على شمالي سوريا.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن 24 شخصا من 186 شخصا انتقدوا الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي قد اعتقلوا رسميا، واتهموا "بتحريض الرأي العام على الكراهية والعداء" و"نشر دعاية لمنظمة إرهابية".



وتشن قوات الأمن التركية داخل المدن حملات اعتقال واسعة على معارضي العملية العسكرية في شمال سوريا واعتقلت العشرات حتى الآن.

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ودعا حزب الشعوب الديمقراطي المعارض لوقف العدوان التركي ووصفه بأنه "محاولة غزو".

وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري، الذي بدأته الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل العدوان التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع معتبرين إياه انتهاكا للسيادة السورية، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.

وبعد نحو أسبوع على العدوان، تتزايد الضغوط على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان "عسكريا" بعدما انضمت كندا إلى 9 دول أوربية فرضت حظرا على تصدير الأسلحة إلى أنقرة.