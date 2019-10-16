الجيش السوري يدخل مدينة الرقة ويقيم نقاط مراقبة

شهدت مدينة الرقة تجمعات شعبية ومسيرات طافت شوارعها ترحيباً بدخول الجيش السوري إلى المنطقة، للتصدي للعدوان التركي على الأراضي السورية.

ودعا المشاركون الذين ساروا في شوارع "تل أبيض"، إلى الوحدة والوقوف خلف الجيش السوري لحماية المنطقة ودحر قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية.

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كما شهدت مدينتا القامشلي والحسكة أمس تجمعات شعبية ترحيباً بدخول وحدات الجيش الشوري، للدفاع عن أرضيه ضد العدوان التركي، كما رحبت بالوحدات التي دخلت إلى مدينة منبج بريف حلب شمال شرقي سوريا وبلدة "تل تمر" ومدينة "الطبقة" وغيرها من القرى والبلدات بريف الرقة والحسكة.

كانت قوات سوريا الديموقراطية ودمشق وقعتا اتفاقا يقضي بدخول قوات الجيش السوري وبسط سيطرتها على كامل المنطقة ابتداء من عين ديوار شرقاً وحتى جرابلس غربا، في مواجهة العدوان التركي.



بدأت تركيا ومسلحون سوريون موالون لها قبل نحو أسبوع هجوماً في شمال شرقي سوريا، تسبب وفق المرصد، في مقتل نحو 70 مدنياً و135 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية.



كما قتل أكثر من 120 عنصراً من الفصائل الموالية لأنقرة، وسط إدانات غالبية دول العالم للعدوان التركي، مطالبة أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا.