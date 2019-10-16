باريس تتعهد بإطلاق سراح باحث فرنسي معتقل في إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الخارجية الفرنسية اعتقال إيران للباحث الفرنسي رولان مارشال، مضيفة أن الدبلوماسيون يعملون على إطلاق سراحه وزميله المحتجزين لدى طهران.

كان "صندوق تحليل المجتمعات السياسية" أعلن أن الباحث الفرنسي رولان مارشال أوقف في يونيو/حزيران الماضي في إيران مع زميلته الفرنسية الإيرانية فاريبا عاد أخاه.

وقالت الجمعية التي ينتمي إليها الباحثان في جامعة العلوم السياسية في باريس، إنها وافقت على طلب من السلطات الفرنسية التزام الصمت حول هذا التوقيف الذي كشفته مساء الثلاثاء صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وأضافت الجمعية قائلة: بدا أن هذا التكتم تفضله السلطات الفرنسية التي بدأت العمل فورا على أعلى مستوى للتوصل إلى إطلاق سراح زميلينا ما إن أبلغنا عن اختفائهما، في 25 يونيو لكنها رغبت في تجنب أي مزايدات في طهران".

من ناحية أخرى أضاف الخارجية الفرنسية أن الناشط روح الله زم المعتقل لدي إيران يحمل صفة لاجئ في فرنسا، مشيرة إلى أن باريس تدين اعتقال إيران للصحفي والناشط من قبل مليشيات الحرس الثوري.