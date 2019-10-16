سوريا.. قوات الأسد تدخل مدينة الرقة لأول مرة منذ 5 سنوات

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن مجموعة من قوات الأسد دخلت مدينة الرقة وبدأت في إقامة بعض نقاط المراقبة.

جاء ذلك بعد أيام من إبرام قوات يقودها الأكراد، كانت قد انتزعت السيطرة على المدينة من تنظيم داعش، اتفاقًا مع النظام السوري على انتشار قوات الجيش النظامي على الحدود.