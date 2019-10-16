الان تتابع الخارجية الفرنسية: إيران تحتجز باحثا فرنسيا يدعى رولان مارشال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن إيران تحتجز باحثا فرنسيا يدعى رولان مارشال. وأدانت الوزارة بشدة احتجاز طهران للباحث الفرنسي، مطالبة إيران بضمان الحماية القنصلية للباحث الفرنسي رولان مارشال.

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