مسؤول أمريكي: لم نلاحظ أي عملية فرار واسعة لمحتجزي داعش

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

قال مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تلاحظ حتى الآن حدوث عملية فرار واسعة لمتطرفي تنظيم داعش المحتجزين لدى المقاتلين الأكراد منذ بدأت تركيا هجومها في شمال سوريا. وصرح المسؤول البارز في الإدارة الأمريكية والذي طلب عدم الكشف عن هويته للصحافيين "لم نر أية عملية فرار كبيرة واسعة للمعتقلين حتى الآن"، إلا أنه ذكر أن ما بين 50 و150 من زوجات وأطفال أسرى التنظيم فروا أثناء الفوضى التي أعقبت الهجوم التركي الأسبوع الماضي. وأوضح "لا نعرف أين ذهبوا"، وأضاف "بالطبع لا نملك نفس القدرة على مراقبة ذلك كالسابق"، مقراً بانخفاض قدرات الولايات المتحدة مع انسحاب قواتها بناء على أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتثير العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في 9 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري ضد وحدات حماية الشعب الكردية شمال شرق سوريا، مخاوف من فرار الجهاديين الأجانب المحتجزين في تلك المنطقة أو الإفراج عنهم. ويحتجز في السجون التي يسيطر عليها الأكراد نحو 12 ألف مقاتل من تنظيم داعش بينهم 2500 إلى 3 آلاف أجنبي، وفق مصادر كردية، ويعيش في مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا نحو 12 ألف أجنبي هم 8 آلاف طفل و 4 آلاف امرأة.

