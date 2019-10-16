15 قتيلاً بينهم جندي في تبادل لإطلاق النار بالمكسيك

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

ذكرت السلطات المكسيكية أن 15 شخصاً، بينهم جندي، قتلوا في جنوب البلاد الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار بين الجيش وأفراد مشتبه بهم من عصابة للجريمة المنظمة. ووقع الاشتباك في تيبوتشيكا بولاية جيريرو، حسبما قال المتحدث الأمني روبرتو ألفاريز إريديا في بيان عبر فيس بوك. وفي اليوم السابق، قتل 13 شرطياً في كمين نصبه أفراد مشتبه بهم لعصابة المخدرات "أجيليا" ، على بعد نحو 500 كيلومتر غربي تيبوتشيكا. وقال ألفاريز إريديا إن الاشتباك الأحدث بدأ بعد أن تلقت السلطات بلاغا عبر الهاتف بوجود عناصر مسلحة في تيبوتشيكا. وأضاف في البيان: "بدأ مسلحون مدنيون بالاعتداء على عناصر أمانة الدفاع الوطني، مما أسفر عن مقتل جندي و14 مدنياً مسلحاً". وصادرت السلطات لاحقاً "أسلحة شديدة القوة" إلى جانب ثلاث مركبات تردد أنها تمت سرقتها.

