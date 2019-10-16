أفغانستان: مقتل شرطيين وجرح 20 طفلاً بانفجار

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 قتل شرطيان على الأقل وأصيب نحو 20 طفلاً بجروح في انفجار شاحنة مفخخة قرب مركز للشرطة في شرق أفغانستان الأربعاء، وفق مسؤولين. وقال المتحدث باسم حاكم ولاية لغمان أسد الله دولت زاي إن "الانفجار أمام مقر الشرطة دمر جزئياً مدرسة دينية مجاورة". وقال إن "التلاميذ جرحوا من جراء الزجاج المتطاير" مضيفاً أن "قرابة 20" تلميذا أصيبوا بجروح. وجرح أيضاً 6 من عناصر الشرطة. وأكدت وزارة الداخلية الحصيلة واتهمت طالبان بالوقوف وراء التفجير. ولم تصدر الحركة بعد أي بيان. وتنتظر أفغانستان حالياً نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي. وشهدت عملية الاقتراع هجمات محدودة تبنتها طالبان التي سعت لعرقلة العملية الديموقراطية في البلاد.





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