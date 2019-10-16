مقتل 2 من الجيش السوري بقصف تركي

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن اثنين من عناصر القوات الحكومية السورية قتلا في قصف تركي لمواقعهم شرق بلدة عين عيسى شمال شرق البلاد. وأوضح المرصد أن "اثنين من عناصر قوات النظام قتلوا وأصيب آخرون نتيجة استهداف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها لمواقعهم شرق بلدة عين عيسى". وكانت الحكومة السورية بدأت قبل يومين نشر قواتها في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، في إطار اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية، وذلك من أجل التصدي للتوغل الذي بدأته تركيا في المنطقة في التاسع من أكتوبر(تشرين أول) الجاري. وكانت المنطقة شهدت الثلاثاء، معارك عنيفة بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، وبين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من جانب آخر. وذكر المرصد أن معارك الثلاثاء أسفرت عن مقتل أكثر من 21 من الفصائل الموالية لتركيا، و9 عناصر من قسد، التي يقودها الأكراد.

