أمير الكويت يعود بعد رحلة علاجية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

عاد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى البلاد، الأربعاء، بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت 6 أسابيع وتخلّلها إلغاء لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إنّ الأمير عاد إلى "أرض الوطن.. قادماً من الولايات المتحدة... وذلك بعد ان تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكلّلت نتائجها بالتوفق والنجاح". وكان في استقبال الأمير في المطار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى جانب مسؤولين آخرين. وتوجّه الأمير 90 عاماً إلى الولايات المتحدة في الأسبوع الأول من سبتمبر(أيلول). وكان من المفترض أن يعقد في هذا الأسبوع لقاء مع ترامب، لكنه سرعان ما اضطر للدخول إلى المستشفى لإجراء "فحوص طبّية". وفي 18 أغسطس (آب) الماضي، نقلت وكالة الأنباء الكويتيّة عن الديوان الأميري أنّ الأمير "تعافى" من عارض صحّي "تعرّض له سموّه بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكلّلت نتائجها بفضل الله بالتوفيق والنجاح". وفي اليوم ذاته، وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة "أدعو للأمير بالشفاء العاجل"، وذلك خلال زيارة للكويت التقى خلالها وليّ العهد، ما أثار تكهّنات حول الوضع الصحّي لأمير الدولة الخليجيّة الغنية بالنفط. وكان الشيخ صباح خلف شقيقه الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح على البلاد في يناير(كانون الثاني) 2006.

