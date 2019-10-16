الاحتلال الاسرائيلي يمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، البوابة الرئيسية في قرية سالم جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ومنعت وصول المواطنين الفلسطينيين لأراضيهم لقطف الزيتون. وقال مجلس قروي سالم في بيان، إن الاحتلال أغلق البوابة الرئيسية الواصلة لأراضي المواطنين في قرية سالم شرق نابلس، ومنع المئات من الوصول لأراضيهم لقطف الزيتون وسط حالة من الغضب والغليان سادت بين المزارعين وأهالي القرية.





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