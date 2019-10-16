شكرا لقرائتكم المرصد ينفي دخول النظام الرقة لأول مرة منذ 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول قوات النظام إلى الرقة، اليوم الأربعاء.

من جهتها أكدت وسائل إعلام موالية للنظام السوري أن قوات الأسد دخلت مدينة الرقة، اليوم، لأول مرة منذ 5 سنوات.

وذكرت وسائل إعلام موالية للنظام السوري أن مجموعة من جنود جيش النظام السوري دخلت اليوم مدينة الرقة، وبدأت في إقامة بعض نقاط المراقبة.

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جاء ذلك بعد أيام من إبرام القوات الكردية، التي كانت قد انتزعت السيطرة على الرقة من تنظيم داعش، اتفاقاً مع النظام السوري على انتشار قواته على الحدود مع تركيا.

يأتي هذا التطور وسط الهجوم الذي تشنه تركيا على شمال شرقي سوريا وانسحاب القوات الأميركية من بعض نقاطها في المنطقة.

في سياق متصل، أعلن التلفزيون الروسي اليوم أن جيش النظام السوري سيطر على قواعد عسكرية بشمال شرقي سوريا تركتها القوات الأميركية.

من جانبها، أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" أن "خروج القوات الأميركية من كوباني سيسمح لقوات النظام بالدخول إليها، بحسب اتفاقنا معه".