لأجل صحتك.. شجّع فريقك بدون انفعال

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حذرت دراسة جديدة مشجعي لعبة كرة القدم من الانفعال والتوتر خلال مشاهدتهم مباريات فرقهم المفضلة لتجنب الإصابة بأمراض مقلقة قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عُقباها

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