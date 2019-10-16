الموجز
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عاد إلى البلاد "صباح اليوم الأربعاء قادماً من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية".
وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح صرح، فجر الجمعة الماضية، بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية بعد استكمال الفحوص الطبية، والتي تكللت نتائجها بالنجاح وكانت مطمئنة.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أفادت، الأسبوع السابق بأن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوص الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى موعد يحدد لاحقاً.
وتصدر هاشتاج #صباح_الاحمد_الصباح تويتر وانهالت التغريدات المهنئة على عودة الأمير سالماً للبلاد .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودته من الولايات المتحدة .. #صباح_الاحمد_الصباح يتصدر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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