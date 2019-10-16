أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بانه "انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عنصراً من ​الشرطة البلدية​ وهو ينهال بالضرب على أحد الأشخاص، وقد جرى تداول ​أخبار​ بأن الشخص المضروب كان يفتعل حرائق ومن خلال المتابعة والتحقيق الذي أجرته فصيلة برمانا في وحدة الدرك الإقليمي، تبيّن ان ح. م. من الجنسية السورية، وهو عامل في إحدى الورش الكائنة في بلدة ​بعبدات​ – ​المتن​، قد أقدم على إحراق بعض ​النفايات​ أكياس من النايلون والورق وكرتون في محيط الورشة ، وذلك بعد أن طلب مالك الورشة التخلّص منها وقد حضر عناصر شرطة البلدية الى المكان وجرى إخماد النيران، فيما أٌقدم شرطيان على ضرب العامل بعد أن حاول الفرار وأوقف ح. م. للتسبّب بإحراق النفايات، ولدخوله البلاد خلسة، وتُرك الشرطيان البلديان لقاء سندي إقامة، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن توضح حقيقة فيديو تعرّض شخص للضرب من قبل شرط البلدية: أقدم على حرق نفايات في برمانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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