بزي: بري نفى الشائعات التي تروج عن وقف مفاعيل مؤتمر سيدر

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي في تصريح له بعد لقاء الاربعاء النيابي أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري نفى الشائعات التي تروّج عن وقف مفاعيل "سيدر" فالجهات المعنية الفرنسية أكدت ان لا صحة للشائعات"، مشيرا الى ان "بري أكد على ضرورة حسم ملف الموازنة والاصلاحات في اليومين المقبلين".
واوضح بزي أن "بري علق على موضوع الحرائق الطبيعية وأبدى تعاطفه مع ذوي شهداء الضحايا والمتضررين وأشاد بتكاتف اللبنانيين خلافا للتقصير الحاصل في عدم تنفيذ القوانين، وسأل اين التصدي لقضم اسرائيل 15 مترا في احدى النقاط المتحفظ عليها".
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