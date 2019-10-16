نزيه نجم: لجنة الاشغال تطالب بتحقيق شفاف بشأن ملف طوافات "السيكورسكي"

لفت رئيس لجنة الاشغال عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ بعد انتهاء اجتماع اللجنة إلى أن "اللجنة تطلب من ​الحكومة​ تكليف من تراه مناسبا لتحسين ​البنى التحتية​ لمواجهة ​الحرائق​ عبر تجهيز طوافات للاطفاء وتحديث السيارات، شق الطرقات المناسبة في المناطق الحرجية، انشاء خزانات لمصادر مياه في المناطق المعرضة لحرائق، تدريب المتطوعين وتزويدها بالاعتدة اللازمة وتفعيل دور مأموري الاحراج".

وأشار إلى "إننا طالبنا بتحقيق شفاف بشأن ملف طوافات "السيكورسكي" ونطالب بتطبيق قانون الدفاع المدني وتفعيل غرف العمليات التابعة للجان الازمات والكوارث ونطلب من الحكومة تكليف من تراه مناسبا لوضع خطة لتحسين البنية التحتية".