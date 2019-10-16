النشرة: توقيف مواطن على خلفية حكم صادر بحقه بتعاطي مخدرات

أفاد مراسل ​النشرة​ في حاصبيا عن توقيف دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​ على طريق عام العديسة- ​مركبا​، المدعو م. ن. ذ (23عاما) من ​بلدة حولا​ قضاء ​مرجعيون​، وذلك على خلفية حكم صادر بحقه من ​محكمة​ جنايات النبطية بجرم تعاطي ​مخدرات​.

وقد تم تسليمه الى مخفر ​قوى الامن​ في العديسة للتحقيق واجراء المقتضى القانوني بحقه.

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