مدير مستشفى جزين الحكومي ناشد وزارة المال الافراج عن المستحقات

لفت مدير مستشفى جزين الحكومي الدكتور شربل مسعد، في بيان الى أنه "في ظل الوضع المادي الصعب الذي يمر به البلد و الذي ينعكس سلبا على جميع القطاعات لا بد من توجيه صرخة للمعنيين و بالأخص وزارة المالية و ندعوهم للافراج عن مستحقات مستشفى جزين ، هذه المستشفى التي يعمل أطباءها و موظفيها ليل نهار لخدمة أبناء المنطقة، هذه المستشفى التي تنقذ يوميا أرواح عشرات المرضى والتي نعمل ليل نهار لتطويرها لتقدم أفضل الخدمات الطبية للمرضى".
وشكر وزير الصحة جميل جبق "الذي كان متجاوبا لأقصى الحدود مع مطالبنا حيث تم تحويل المساهمة المالية منذ أكثر من شهر إلى وزارة المالية وإلى اليوم لم يتم دفعها"، مؤكدا أن "مستشفى جزين ستبقى كما عاهدناكم مركزا طبيا رائدا لخدمة أبناء المنطقة والجوار".
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