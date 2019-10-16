التحكم المروري: اعادة فتح طريق عام ضهر البيدر والسير الى تحسن تدريجي

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "اعادة فتح طريق عام ​ضهر البيدر​ والسير الى تحسن تدريجي".

وكانت الغرفة قد لفتت صباح اليوم إلى أنه تم قطع طريق عام ضهر البيدر بالاتجاهين عند محطة الايتام من قبل أصحاب الفانات وتحويل السير باتجاه طرق فرعية.

هذا ونفذ أصحاب الفانات اليوم اعتصامات في عدة مناطق واوقفوا نقل المواطنين والموظفين وقطعوا الطريق لبعض الوقت وانزلوا ركاب كل فان لم يلتزم بالإضراب.

وأكد احد المتحدثين باسم المعتصمين ان "الاضراب اليوم بسبب الإجراءات التي تتخذ بحق أصحاب الفانات العمومية وتحرر بحقهم محاضر الضبط دون وجه حق وسائق الفان الذي ينقل المواطن والموظف ورجل الأمن والجيش الى مركز عمله وهذا مصدر رزق عائلته". وطالب المعنيين اعادة النظر بما يتخذ بحق أصحاب الفانات خصوصا وأن هذه المصدر الوحيد لعيشهم.